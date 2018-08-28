Сергей Жуков перенес еще одну операцию
28 августа 2018, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]
Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков перенес еще одну операцию. За полчаса до хирургического вмешательства артист обратился к своим поклонникам. Жуков недавно расстроил своих поклонников фотографией и сообщением из больничной палаты.
После курса лечения музыкант выписался домой, встретил супругу Регину и детишек, вернувшихся с отдыха. Он украсил квартиру, ожидая жену и детей, шарами.
И вот певец опубликовал новое сообщение из больницы. Артист попросил поклонников молиться за него.
28 августа у православных верующих большой праздник. На этот день Жукову назначена операция. "Друзья! Через полчаса мне будет сделана операция и я очень хочу верить в ее успех и завершение моих многомесячных испытаний. Так вышло, что день операции совпал с большим праздником Успения Богородицы и я хочу верить, что Божия Матерь тоже поможет мне легче перенести операцию и окончательно выздороветь! Прошу от вас, друзья, доброго слова и теплой молитвы. Мне сейчас это очень поможет!"
Артист пообещал после операции выйти на связь и рассказать о своем состоянии.
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