Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков перенес еще одну операцию. За полчаса до хирургического вмешательства артист обратился к своим поклонникам. Жуков недавно расстроил своих поклонников фотографией и сообщением из больничной палаты. Экс-продюсер Сергея Жукова рассказал, почему заболел солист группы "Руки вверх"

После курса лечения музыкант выписался домой, встретил супругу Регину и детишек, вернувшихся с отдыха. Он украсил квартиру, ожидая жену и детей, шарами.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)22 Авг 2018 в 12:15 PDT

И вот певец опубликовал новое сообщение из больницы. Артист попросил поклонников молиться за него.

28 августа у православных верующих большой праздник. На этот день Жукову назначена операция. "Друзья! Через полчаса мне будет сделана операция и я очень хочу верить в ее успех и завершение моих многомесячных испытаний. Так вышло, что день операции совпал с большим праздником Успения Богородицы и я хочу верить, что Божия Матерь тоже поможет мне легче перенести операцию и окончательно выздороветь! Прошу от вас, друзья, доброго слова и теплой молитвы. Мне сейчас это очень поможет!"

Артист пообещал после операции выйти на связь и рассказать о своем состоянии.