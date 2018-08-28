"Он застукал его", свидетелей измен Соколовского становится все больше

Все новые и новые истории измен Влада Соколовского появляются в Сети. Очевидцев неверности становится все больше и больше. Создается ощущение, что о поведении мужа-обманщика знали все, даже совершенно посторонние люди, кроме самой Риты Дакоты.

Когда разразился скандал, очевидцы измен с удовольствием стали копаться в грязном белье и открывать глаза фанатов на горькую правду о певце. В социальных сетях появилась информация от одной из девушек, которая отдыхала в прошлом году вместе с Дакотой и Владом в отеле в Черногории. Она написала, что ее муж застукал артиста в туалетной кабинке с одной из отдыхающих.

«Отдыхали в прошлом году в Будве, ходили в закрытый Бич Клаб. У них компания была большая, а мы были напротив, через бассейн. Так вот заметили, что Влад постоянно бегает в туалет. Тем временем туда пошел и мой муж. Толкает он первую попавшуюся дверь, а там стоит спиной Влад, а его ублажает какая-то мадам. Хотя она вообще в другой компании была, с сербами какими-то отдыхала, и тоже с парнем. А потом появилось ее сэлфи с Ритой и Владом», – приводит слова очевидицы издание «Стар Хит».

Мужу рассказчицы даже пришлось сделать замечание певцу, поскольку туалетом могли воспользоваться дети, а дверь не была заперта. Волна негатива как цунами обрушивается на голову Соколовского. «Когда у женатого мужчины есть одна любовница - ну типа полюбил, ничего с собой сделать не могу-это одно. А когда человек просто регулярно изменял с разными - простите, это диагноз. Лечиться надо. У психолога», «Да все у них как и к обычных людей, просто показухи больше - вот и вся разница», «Вышла замуж за смазливого мальчика, незрелого умом и избалованного женским вниманием... Не удержала бы такого никакая суперкрасивая моделька», - пишут пользователи Сети.

А масла в огонь добавляют еще и медийные личности, желающие хайпнуть на разводе популярной пары. «Мы живём в мире, где вокруг безнаказанная ложь и сиюминутные обещания на век. Я думаю, что мораль нужно начинать защищать на уровне закона. Первое постсоветское поколение матерей - одиночек выпустило в свет много мальчиков, взрощенных в ненависти к женщинам. «Аккуратнее, она квартиру оттяпает! Специально залетела она! Да она шалава!» - шепчут на ухо болящие сердцем и духом мамаши. Мы пожинаем плоды этого воспитания. Конченое поколение 30 - 40 летних уродов. Что делать? Плюнуть. И растить своих сыновей щедрыми, ответственными. Сегодня мы бьемся за унитаз, теряя суть. Умирая мы не вспомним ничего из предметов быта. Мы вспомним пару дней безумного счастья любви... детство... детей... я желаю следующему поколению девочек настоящих Мужчин», - написала Катя Гордон явно путая историю популярной пары со своими переживаниями.