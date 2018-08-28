Рома Жуков через суд требует у жены 100 тысяч за скандальное интервью

Идеальная семья звезды 90-х Ромы Жукова, в которой растут шестеро детей, на самом деле оказалось очень далекой от совершенства. Жена исполнителя рассказала журналистам, что певец поднимал руку на детей, а ее принудительно заставлял выполнять супружеский долг.

Однако артист считает все это клеветой, настаивает на извинениях и даже через суд потребовал материальной компенсации. «Я подаю сейчас иск по защите своей чести и достоинства. Также к Издательскому дому, которому принадлежат издания, где были опубликованы ее слова, там разделяют ответственность», – цитирует Жукова издание «СтарХит».

Музыкант назвал сумму в сто тысяч рублей, но жена Жукова не намерена отказываться от своих слов. Елена подтвердила, что были случаи, когда он поднимал на нее руку, давил на нее. «Он говорил: «Если ты сейчас со мной сексом не займешься, то уходи, зачем мне такая жена», – заявила женщина в программе «Пусть говорят».

Пара уже больше года не живет вместе. Они погрязли в спорах, скандалах с разделом имущества, взаимных претензиях и обидах. Дети сейчас живут вместе с мамой, и только старший на лето уехал в Сочи к отцу.