Наташа Королева высмеяла «крашеную брюнетку» Ольгу Бузову

Удивительно, но шоу «Замуж за Бузову» стали обсуждать в Сети не только зрители и поклонники самой теледивы, но и отечественные музыкальные звезды. Певица Наташа Королева раскритиковала участницу скандальной телестройки за выбор кандидатов на роль жениха.

Бузова из 15 претендентов на ее руки и сердце выбррала только 10. В этой десятке не оказалось композитора Германа Титова, за которого болела женская часть российского шоу-бизнеса. «Эх, Оля-Оля, такого хлопца недооценила, шо то вы с сестрой не очень-то дальновидные оказались! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа! Но видно не судьба! Говорила тебе Герман, нечего там ловить! Сердце то героини занято давно другим! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное это так - шоу!!!», - написала «русалка» отечественной эстрады на своей странице в социальной сети.

Поддержали Королеву и подписчики они стали убеждать Герману вовсе не нужна такая девушка: «Да ладно! Нафиг она нужна кому! Такой парень! Зачем тебе эта пустота? Перекрестись. Нарвется еще кто-то. У нее очень завышено мнение о себе!», «Оля очень неискренняя девица, посмотрите её приход на Дом 2, видео отношений с Митрофановым», «Хорошо, что отвело! Ещё будет Вам хорошая девушка. Ничего в ней не вижу, совсем. Даже если очки одену».

В обсуждение вмешалась и Лолита, написав «Мы брюнетки такие», имея ввиду, видимо, непредсказуемость выбора. На что Королева заметила, что брюнетка брюнетке – рознь. «Лола, мы, натуральные брюнетки, сразу чуем зерно, а вот крашенным - сложнее», - убежденно констатировала Королева.

Что касается Германа Титова, то не понятно вообще зачем композитору понадобилось участие в подобном шоу, поскольку в течении долгих лет он успешно пишет хиты таким звездам, как Стас Михайлов, Лолита и Дима Билан. И получать «от ворот поворот» от Бузовой было крайне обидно. «Мне кажется, я не худший здесь, да, я другой – где-то спокойный, отстраняюсь от какой-то темы. Я бы хотел узнать Ольгу», — говорил Титов после того, как Ольга и ее сестра не посчитали его достойным кандидатом.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)28 Авг 2018 в 6:12 PDT

«Ладно не переживай, расслабься, бухни шампанского. Это Шоу Биз! Не принимай близко к сердцу!!! Ты отличный парень, талантливый композитор, девушки тебя любят!!! Меня много красоток про тебя спрашивают. Жизнь прекрасна!!», - успокоила неудавшегося жениха Наталья Королева в своем микроблоге.

Были и пользователи, которые осудили обсуждение, развернувшееся в Сети. «Не могу поверить, что люди купились на это шоу и смотрят со всей серьёзностью», «Наталья, не думала, что и вы хайпанете на Бузовой, была о вас более высокого мнения. Выглядит как обсуждение бабок на лавочке «не иди к ней сынок, ана праааститутка», - написали фолловеры в комментариях.