Адвокат Петросяна раскрыл замысел Степаненко, отказавшейся разводиться
28 августа 2018, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат народного артиста Евгения Петросяна Сергей Жорин раскрыл замысел супруги юмориста, подавшей иск на развод с ним и на раздел совместно нажитого имущества после 30-летнего брака. Защитник Петросяна рассказал, что Елена Григорьевна не спешит разводится с мужем, в связи с чем затягивает бракоразводный процесс.
По мнению адвоката, работающего с некоторыми российскими звездами, Степаненко не заинтересована и не хочет разрывать отношения с Петросяном.
"Мы уверены, что она передумала, теперь ее задача намеренно затянуть этот судебный процесс как можно дольше, то есть как можно дольше оставаться женой Петросяна", - заявил Жорин в интервью телеканалу РЕН ТВ. Защитник юмориста предположил, что Степаненко хочет вынудить Петросяна передумать разводиться или согласиться на условия.
Жорин полагает, что развод может растянуться на месяцы, а раздел имущества даже на годы.
А Евгений Петросян вернулся из Крыма и начал подготовку к новому творческому сезону.
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