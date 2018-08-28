Адвокат Петросяна раскрыл замысел Степаненко, отказавшейся разводиться

Адвокат народного артиста Евгения Петросяна Сергей Жорин раскрыл замысел супруги юмориста, подавшей иск на развод с ним и на раздел совместно нажитого имущества после 30-летнего брака. Защитник Петросяна рассказал, что Елена Григорьевна не спешит разводится с мужем, в связи с чем затягивает бракоразводный процесс.



По мнению адвоката, работающего с некоторыми российскими звездами, Степаненко не заинтересована и не хочет разрывать отношения с Петросяном.

"Мы уверены, что она передумала, теперь ее задача намеренно затянуть этот судебный процесс как можно дольше, то есть как можно дольше оставаться женой Петросяна", - заявил Жорин в интервью телеканалу РЕН ТВ. Защитник юмориста предположил, что Степаненко хочет вынудить Петросяна передумать разводиться или согласиться на условия.

Жорин полагает, что развод может растянуться на месяцы, а раздел имущества даже на годы.

А Евгений Петросян вернулся из Крыма и начал подготовку к новому творческому сезону.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)26 Авг 2018 в 7:10 PDT