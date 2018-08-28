Певица София Ротару выписалась из больницы в Уфе, в которую угодила прямо с корпоратива. Ротару выступала в башкирской столице на корпоративе. У артистки закружилась голова, она потеряла память, с приступом ее увезли на "скорой" в больницу. Медики в Уфе рассказали, что у Ротару обнаружены очаги старых инсультов

71-летнюю Ротару госпитализировали в реанимацию республиканской больницы скорой помощи.

Башкирские медики провели тщательное обследование артистки. Инсульт, на который подумали сначала врачи, после получения результатов диагностики не подтвердился.

В понедельник утром 71-летней певице Софии Ротару сделали МРТ. По информации лечащих врачей, у артистки - транзиторная ишемическая атака. Ей дали необходимое лечение и рекомендации. 27 августа звезда эстрады покинула уфимскую больницу.