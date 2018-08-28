"Губастая дура из ПТУ", Лимонов вновь "прошелся" по Собчак

Эдуард Лимонов личность одиозная, его не любят в политической тусовке, побаиваются журналисты, его высказывания приводят в трепет оппонентов. О его «особо трепетных» отношениях с Ксенией Собчак известно многим, в интервью известному видеоблогеру ее назвал «дурой набитой» и заявил, что никогда бы не стал участвать в дебатах с Собчак.

Эдуард Вениаминович часто вспоминает, что в одном из интервью, которое у него брала экс-кандидат в президенты, ему удалось шокировать женщину. «Она, видимо, очень не хотела со мной ссориться, говорила: «Мы же вас любим». Я взял вот так вот и говорю: «Целуй ботинок!» Она просто ошалела», - рассказал Лимонов.

Он также с иронией вспоминал, что Ксения после программы решила посмеяться над ним и подарила книгу с намеком. Но тем самым она только продемонстрировала собственную глупость. «В конце концов она мне подарила книгу и смотрит так, говорит: «Ну, это же, наверно, ваш любимый писатель». Ей, этой набитой дуре, внушили, что Горький - это моветон, что его нельзя читать, потому что это автор «Матери» и «Буревестника». Для нее же «Жизнь Клима Самгина» – до сих пор заоблачная книга. Она ничего не знает, у этой губастой дуры уровень ПТУ», - продолжал оскорблять Собчак Лимонов.