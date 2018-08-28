Красота мамы Риты Дакоты сразила пользователей соцсети
28 августа 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Певица и поэтесса Рита Дакота поразила поклонников фотографией, на которой она запечатлена вместе со своей мамой Светланой. Многие отметили, что женщина отличается поразительной красотой.
Мать и дочь, по мнению фолловеров, абсолютно не похожи, однако обе являются очень эффектными и ухоженными. Действительно, мама Дакоты обладает утонченной внешностью: у нее темные волосы, ярко-голубые глаза, красивые губы и тонкий нос. Некоторые подписчики Риты замечают сходство Светланы с ее внучкой Мией.
Артистка получила огромное количество комплиментов в адрес своей мамы, которая не только превосходно выглядит, но и является очень мудрой женщиной. Она не сделала ни единого резонансного заявления после сообщения о разводе дочери.
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