Дочь Мишулина забрала приборы после обеда с Еремеевым и тайно сделала ДНК-тест

Дочь Спартака Мишулина и артист Тимур Еремеев почти год «бьются» в судах. Карина пытается доказать, что она единственная наследница известного артиста, Тимур – что он незаконнорожденный сын Спартака Васильевича. Карина Мишулина решила поступить не совсем законно, чтобы доказать свою правоту, но вышло совсем иначе.

После обеда с Тимуром Еремеевым она забрала палочки для еды, чтобы провести свой собственный генетический анализ. Результат ДНК-теста оказались в руках ее брата, и он решил озвучить их на всю страну в программе «Пусть говорят». «Мы не будем судиться по этому вопросу. Это было незаконно, неожиданно, неприятно. Но тем не менее, главного мы добились, мы смогли получить результаты экспертиз», – заявила адвокат Тимура.

Надо сказать, что это не первая генетическая экспертиза на совместимость ДНК молодого актера и звезды советской эпохи. Тогда в качестве исследования брались образцы с костюма «Карлсона» Спартака Мишулина, но ни жену артиста, ни его дочь данные исследований не убедили. «Сначала проводилось исследование между Кариной и биологическим материалом, который нашли на костюме. Выяснили, что биологические следы на этом костюме принадлежат ее отцу. А потом уже через пару недель появился я, а потому очень странно слышать утверждение, что мой образец ДНК «подмешали» в ее кровь. Она это говорит на полном серьезе. Но это невозможно», – рассказал Тимур.

Карина Мишулина хотела доказать свою правоту, поскольку поверить в обман отца так и не смогла. Но она просчиталась. А когда увидела результат экспертизы, то отказалась из забирать. «Вероятность полуродства составляет 99,8%. Вероятность того, что у Тимура и Карины есть один общий родственник 849 к одному», – написано в ДНК-тесте.

Артист Еремеев утверждает, что он даже не собираетсч претендовать не наследство, что ему ничего не нужно, кроме права называться сыном Спартака Мишуллина и он готов дать людые гарантии его официальной семье. «Я прошу Карину, Валентину Константиновну дать мне любую бумагу, где будет говориться, что я не претендую ни на какое наследство, ничего материального, я подпишу», – сообщил Тимур.