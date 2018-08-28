Жена Александра Кержакова вернула себе девичью фамилию
28 августа 2018, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга известного футболиста Александра Кержакова вернула себе девичью фамилию. Не так давно 25-летняя дочь бывшего председателя заксобрания Санкт-Петербурга пережила тяжелый нервный срыв.
На днях Милана изменила на своей страничке в социальной сети Instagram фамилию и вновь стала Тюльпановой. Многие восприняли этот шаг как финальную точку в отношениях бывших возлюбленных, передает "СтарХит".
Напомним, проблемы в семье Кержаковых начались после того, как в апреле прошлого года внезапно ушел из жизни Вадим Тюльпанов. Милана тогда была на последнем месяце беременности. После родов женщина не могла справиться с собой и, по собственному признанию, пристрастилась к запрещенным препаратам.
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