СМИ: Дмитрий Шепелев познакомил пятилетнего сына с возлюбленной

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев свой отпуск провел в Италии. Согласно последней информации источников, в поездке знаменитость сопровождали пятилетний сын Платон и возлюбленная Екатерина.

Знакомые Шепелева сообщили, что телеведущий снимал в Тоскане просторный дом, в котором был даже бассейн, передает сегодня портал teleprogramma.pro.

Уточняется, что Дмитрий и его избранница посещали близлежащие города, ездили на экскурсии и ходили в рестораны. Пока сообщается, как маленький Платон отнесся к новой подруге папы, однако, предполагается, что именно она делала яркие и живые снимки отца и сына, сообщает "СтарХит".