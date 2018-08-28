СМИ: Дмитрий Шепелев познакомил пятилетнего сына с возлюбленной
28 августа 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев свой отпуск провел в Италии. Согласно последней информации источников, в поездке знаменитость сопровождали пятилетний сын Платон и возлюбленная Екатерина.
Знакомые Шепелева сообщили, что телеведущий снимал в Тоскане просторный дом, в котором был даже бассейн, передает сегодня портал teleprogramma.pro.
Уточняется, что Дмитрий и его избранница посещали близлежащие города, ездили на экскурсии и ходили в рестораны. Пока сообщается, как маленький Платон отнесся к новой подруге папы, однако, предполагается, что именно она делала яркие и живые снимки отца и сына, сообщает "СтарХит".
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