Адвокат Петросяна высказался о предполагаемой беременности его помощницы
28 августа 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал слухи о предполагаемой беременности помощницы артиста Татьяны Брухуновой. На недавних кадрах у 29-летней женщины заметили большой живот.
Юрист, однако, утверждает, что Татьяна в настоящий момент не беременна. Более того, он подчеркнул, что видео и фото, о которых идет речь, были сделаны пару лет назад и подверглись корректировке в фотошопе, передает портал teleprogramma.pro.
По словам Сергея Жорина, между Евгением Петросяном и его молодой помощницей не может быть никаких романтических отношений, сообщает "СтарХит".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшая возлюбленная юмориста Елена Степаненко решила подать на развод после того, как узнала, что его новая пассия ждет ребенка.
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