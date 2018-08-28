Адвокат Петросяна высказался о предполагаемой беременности его помощницы

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин прокомментировал слухи о предполагаемой беременности помощницы артиста Татьяны Брухуновой. На недавних кадрах у 29-летней женщины заметили большой живот.

Юрист, однако, утверждает, что Татьяна в настоящий момент не беременна. Более того, он подчеркнул, что видео и фото, о которых идет речь, были сделаны пару лет назад и подверглись корректировке в фотошопе, передает портал teleprogramma.pro.

По словам Сергея Жорина, между Евгением Петросяном и его молодой помощницей не может быть никаких романтических отношений, сообщает "СтарХит".



Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшая возлюбленная юмориста Елена Степаненко решила подать на развод после того, как узнала, что его новая пассия ждет ребенка.