Экс-участник группы «Ленинград» рассказал подробности нового романа Шнурова

Бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий рассказал подробности нового романа Сергея Шнурова. По его словам, именно он познакомил солиста известной группы с его новой возлюбленной Ксенией Костровской.

В разговоре с телеканалом РЕН ТВ Барецкий заявил, что девушка хороша собой, но ему бы лично хотелось, чтобы Шнуров вернулся к своей бывшей девушке – актрисе Оксане Акиньшиной.

«Я их помню, когда они еще с Акиньшиной жили вместе, я с ними там тоже тусовался. Хорошая пара, счастливая такая. Я до последнего момента верю, что они сойдутся, и это будет большой выстрел», — сказал друг Шнурова. При этом музыкант отметил, что он и ранее знакомил Сергея с разными девушками, стараясь выбирать тех, «кто хочет нормальных отношений», а не «меркантильных» дам.