Пугачева сфотографировалась с поклонницей и произвела фурор
27 августа 2018, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Борисовна согласилась сфотографироваться с поклонниками. Опубликованный снимок моментально произвел фурор в соцсетях – Пугачева позирует в молодежном наряде и выглядит изумительно моложаво.
Несмотря на то, что 69-летняя Примадонна российской эстрады официально оставила сцену и посвятила себя воспитанию близнецов Лизы и Гарри, Алла Борисовна остается самой востребованной звездой российской поп-сцены, не уступая свой титул ни своим ровесницам, ни более молодым исполнительницам.
Поклонница Аллы Борисовны, с которой она согласилась сфотографироваться, опубликовала снимок в своем инстаграме. На фото Алла Борисовна в светло-голубых зауженных джинсах, ветровке, бейсболке и белых кроссовках. Поклонники незамедлительно восхитились, как моложаво выглядит их любимая звезда. Многие отметили, что Алла Борисовна заново расцвела в замужестве за Максимом Галкиным.
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