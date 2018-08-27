Пугачева сфотографировалась с поклонницей и произвела фурор

Алла Борисовна согласилась сфотографироваться с поклонниками. Опубликованный снимок моментально произвел фурор в соцсетях – Пугачева позирует в молодежном наряде и выглядит изумительно моложаво.

Несмотря на то, что 69-летняя Примадонна российской эстрады официально оставила сцену и посвятила себя воспитанию близнецов Лизы и Гарри, Алла Борисовна остается самой востребованной звездой российской поп-сцены, не уступая свой титул ни своим ровесницам, ни более молодым исполнительницам.

Поклонница Аллы Борисовны, с которой она согласилась сфотографироваться, опубликовала снимок в своем инстаграме. На фото Алла Борисовна в светло-голубых зауженных джинсах, ветровке, бейсболке и белых кроссовках. Поклонники незамедлительно восхитились, как моложаво выглядит их любимая звезда. Многие отметили, что Алла Борисовна заново расцвела в замужестве за Максимом Галкиным.