На кого оставит Лера Кудрявцева новорожденную дочь

Телеведущая Лера Кудрявцева не собирается сидеть в декретном отпуске. Кудрявцева в возрасте 47 лет родила дочку Машеньку, но выйдет на работу через три недели после появления на свет малышки. Она не воспользуется правом использования отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Кудрявцевой предстоит вести "Новую волну" в Сочи, которая начнется уже в начале сентября, - сообщает "СтарХит".

Говорят, Лера стала еще краше после рождения доченьки, хотя набрала несколько килограммов. Сейчас она посвящает все свое время Машеньке, но старается уделить минутки и себе, чтобы, как обычно, выглядеть просто идеально.

Еще до рождения девочки Лера начала искать няню для дочки. Советовалась с молодыми мамами, стоит ли брать няню-иностранку. Но ее мама тоже готова нянчить внучку. Мама Леры Александра Ивановна еще не видела Машеньку воочию, на днях вернется с отдыха и сразу к своим девочкам.

Как поступит Лера Кудрявцева, возьмет ли малышку в Сочи, или оставит новорожденную в Москве, неизвестно. Лера закрыла свой аккаунт в Инстаграм. Вероятно, не хочет читать злобные комментарии, которые могут последовать. Хотя первое фото дочки она уже демонстрировала.

Муж Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров во всю тренируется, но тоже успевает насладиться общением со своей "любовью". Он сейчас не является игроком какой-либо команды. До появления первенца он был игроком "Салавата Юлаева". Макаров находится в прекрасной форме.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82)21 Авг 2018 в 2:39 PDT

Напомним, Лера Кудрявцева до рождения дочки стала бабушкой, ее внук Лев немного старше дочки Маши.

Лев - первый ребенок сына телеведущей Жана.