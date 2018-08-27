Актер Михаил Козаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина в популярном ситкоме "Папины дочки" изменился до неузнаваемости. Артист очень сильно похудел и стал похож на голливудскую звезду.

В настоящий момент Михаилу 30 лет, а его фигуре завидуют многие молодые люди, занимающиеся спортом. Действительно, Козаков выглядит очень подтянутым, а на его руках заметны рельефные мышцы. Особенный восторг вызвал у поклонниц недавний коллаж, на котором можно увидеть фотографии до и после преображения.

На недавних кадрах актера невозможно узнать еще и потому, что теперь он носит короткую стрижку, а его кожа стала бронзовой от загара.