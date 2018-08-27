Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал похож на голливудскую звезду
27 августа 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Михаил Козаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина в популярном ситкоме "Папины дочки" изменился до неузнаваемости. Артист очень сильно похудел и стал похож на голливудскую звезду.
В настоящий момент Михаилу 30 лет, а его фигуре завидуют многие молодые люди, занимающиеся спортом. Действительно, Козаков выглядит очень подтянутым, а на его руках заметны рельефные мышцы. Особенный восторг вызвал у поклонниц недавний коллаж, на котором можно увидеть фотографии до и после преображения.
На недавних кадрах актера невозможно узнать еще и потому, что теперь он носит короткую стрижку, а его кожа стала бронзовой от загара.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес