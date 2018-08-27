Поклонники не узнали младшую дочь Игоря Крутого на последней фотографии
27 августа 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники известного композитора Игоря Крутого были поражены, увидев новую фотографию его дочери Александры. Пятнадцатилетняя девушка за последнее время невероятно изменилась внешне и очень выросла.
Снимок, на котором можно увидеть дочь Крутого, опубликовала оперная певица Анна Нетребко. Многие сначала даже не узнали в высокой статной девушке Александру. Дело в том, что школьница стала выше своих родителей, хотя рост ее отца составляет примерно 176 сантиметров.
Фанаты композитора убеждены, что через пару лет Александра сможет составить конкуренцию самым известным российским моделям.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес