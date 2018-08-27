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Поклонники не узнали младшую дочь Игоря Крутого на последней фотографии

27 августа 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники не узнали младшую дочь Игоря Крутого на последней фотографии
фото: globallookpress.com

Поклонники известного композитора Игоря Крутого были поражены, увидев новую фотографию его дочери Александры. Пятнадцатилетняя девушка за последнее время невероятно изменилась внешне и очень выросла.

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Снимок, на котором можно увидеть дочь Крутого, опубликовала оперная певица Анна Нетребко. Многие сначала даже не узнали в высокой статной девушке Александру. Дело в том, что школьница стала выше своих родителей, хотя рост ее отца составляет примерно 176 сантиметров.

Фанаты композитора убеждены, что через пару лет Александра сможет составить конкуренцию самым известным российским моделям.

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Россия и Белоруссия разработают механизм компенсации за налоговый маневр

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Кейт Миддлтон восхитила загаром после отдыха на Карибских островах

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Жители Вьетнама отдали покойному сенатору Маккейну дань уважения

Жители Вьетнама отдали покойному сенатору Маккейну дань уважения

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Стало известно об успехах в лечении рака легких у Николая Караченцова

Стало известно об успехах в лечении рака легких у Николая Караченцова

Сын актера Николая Караченцова рассказал об успехах в лечении рака легких у артиста в Подмосковье. Согласно последней информации, ранее усилия израильских врачей не принесли никаких результатов.

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Раненому пассажиру Volkswagen Passat в Выборгском районе Ленинградской области пришлось провести четверо суток в разбитом автомобиле рядом с телом водителя, пока машину не обнаружил грибник.

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