Рита Дакота впервые вышла на сцену после сообщения о разводе
27 августа 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Российская певица и поэтесса Рита Дакота впервые вышла на сцену после сообщения о разводе с Владом Соколовским. Артистка в последнее время чувствовала себя подавленной и не появлялась на мероприятиях.
Рита не стала отменять концерт в Санкт-Петербурге и не прогадала – в зале не было ни одного свободного места. Дакота призналась, что физически ощущала тепло и любовь, исходившие от тысяч поклонников, посетивших ее выступление. На своей страничке в соцсети артистка поблагодарила всех, кто пришел.
Ранее Рита сообщила, что ее мама была шокирована новостью об изменах Влада. По словам Дакоты, ее экс-возлюбленный является "гениальным актером и аферистом".
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