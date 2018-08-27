Российская певица и поэтесса Рита Дакота впервые вышла на сцену после сообщения о разводе с Владом Соколовским. Артистка в последнее время чувствовала себя подавленной и не появлялась на мероприятиях.

Рита не стала отменять концерт в Санкт-Петербурге и не прогадала – в зале не было ни одного свободного места. Дакота призналась, что физически ощущала тепло и любовь, исходившие от тысяч поклонников, посетивших ее выступление. На своей страничке в соцсети артистка поблагодарила всех, кто пришел.

Ранее Рита сообщила, что ее мама была шокирована новостью об изменах Влада. По словам Дакоты, ее экс-возлюбленный является "гениальным актером и аферистом".