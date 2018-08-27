Кейт Миддлтон восхитила загаром после отдыха на Карибских островах

Семья принца Уильяма - супруга герцогиня Кембриджская и трое детей - провела каникулы на Карибских островах. Кейт Миддлтон не попадалась на глаза папарацци с июля, в последний раз ее видели на турнире по теннису.

Очевидно, отдых у супруги принца был настоящим. В СМИ появились новые фото герцогини Кэтрин, и в сети начали обсуждать ее свежий загар. "Наконец-то появилась наша любимица Кэтрин. Загар восхитительный!", - пишут в сети. Ее поклонники заметили, что "вечно уставшая" и с серым лицом после отдыха "Кейт вся светится".

В последнее воскресенье августа семейство монарха во главе с королевой Елизаветой Второй направлялось на утреннюю службу в церковь. В автомобиле "Бенли" Кейт Миддлтон расположилась на заднем пассажирском сидении рядом с бабушкой своего супруга.

Фотографам удалось сфотографировать ее. Судя по фото, на герцогине летнее серое пальто и шляпка. Королева в голубом пальто и голубой шляпке.

Напомним, у герцогов Кембриджский Уильяма и Кэтрин растут трое детей: старший и младший сыновья Джордж и Луи, средняя дочь Шарлотта.