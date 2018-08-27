Люба Успенская поставила ультиматум единственной дочери: дети или наследство

Звезда шансона Любовь Успенская поставила ультиматум единственной дочери. Наследнице певицы Татьяне Плаксиной 29 лет, девушка занимается творчеством, она художник, пишет музыку. 64-летняя Любовь Успенская мечтает о внуках, как каждая обычная женщина, у которой взрослые дети. Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые

Но Таня пока не готова стать мамой. Помним, как певица страдала, когда дочь улетела из отчего дома. Татьяна вернулась на свою родину в США, живет то в Америке, то в Коста-Рике. А ее мама скучает по дочери и надеется понянчить внуков как можно скорее. "Я ей поставила условие – если ты не родишь до 2020 года, я тебя лишаю наследства", - призналась королева шансона. Таня согласилась остаться без родительских денег."Она хочет заниматься собой, какими-то творческими делами, музыку сейчас пишет", – цитирует Любовь Успенскую "СтарХит".

Сейчас исполнительница отдыхает с дочерью В Испании. Похоже, Татьяна тоже скучает по маме. В салоне красоты Успенская принимает процедуры, а девушка просто сидит рядом с мамой.

У Татьяны Плаксиной были молодые люди. Но пока она не остановила свой выбор ни на одном мужчине. А может маме избранники Тани не нравятся. Хотя Успенская и говорит, что сейчас готова принять в семью даже безденежного молодого человека, лишь бы он любил ее дочь.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)25 Авг 2018 в 1:32 PDT

Напомним, Любовь Успенская родила Татьяну в 35 лет. У певицы было четыре брака и три развода.