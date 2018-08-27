Супруга Александра Овечкина невероятно похорошела после родов

Известный российский хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия впервые стали родителями 18 августа. Поклонники заметили, что молодая мать после рождения первенца невероятно похорошела.

Анастасия пока не показывает поклонникам лицо своего сына Сергея. В последнее время на своей страничке в социальной сети она публикует роскошные виды на океан, которые открываются из ее окна. Однако накануне жена Овечкина продемонстрировала свою прекрасную форму после рождения малыша.

На короткой видеозаписи молодую женщину можно увидеть в длинном черном платье и собранными волосами. Анастасия нанесла макияж и сообщила, что собирается идти ужинать. Многие отметили, что она выглядит еще моложе, чем раньше, а ее лицо буквально светится от счастья.