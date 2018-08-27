Агутина взбесили сплетни о разводе с женой Анжеликой Варум

Эмоциональный музыкант Леонид Агутин не смог промолчать и отреагировал на сплетни о его разводе с женой Анжеликой Варум. В сети поползли слухи о том, что союз Анжелики Варум и Леонида Агутина распался из-за новых отношений певца с участницей шоу "Голос" Элиной Чага. Агутину приписывают роман с участницей шоу "Голос"

Поводом послужило фото наставника шоу "Голос" и его подопечной - Агутин обнял Чагу и близко к ней наклонился и стихотворение Анжелики Варум об уходе. Музыкант удивлен, как народ интересуется его личной жизнью: "Ничего себе истерия поднялась!" "Все хорошо у нас с женой. Живем душа в душу", - успокоил он поклонников. По словам Агутина, у Элины Чаги тоже своя личная жизнь.

Музыкант отметил, что работает с новыми симпатичными девушками, поэтому всегда можно сочинить разные слухи.

Вот они Агутин и Варум, вместе. В июле на 50-летнии певца.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)30 Июл 2018 в 1:53 PDT