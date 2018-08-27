Агутина взбесили сплетни о разводе с женой Анжеликой Варум
27 августа 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Эмоциональный музыкант Леонид Агутин не смог промолчать и отреагировал на сплетни о его разводе с женой Анжеликой Варум. В сети поползли слухи о том, что союз Анжелики Варум и Леонида Агутина распался из-за новых отношений певца с участницей шоу "Голос" Элиной Чага.
Поводом послужило фото наставника шоу "Голос" и его подопечной - Агутин обнял Чагу и близко к ней наклонился и стихотворение Анжелики Варум об уходе. Музыкант удивлен, как народ интересуется его личной жизнью: "Ничего себе истерия поднялась!" "Все хорошо у нас с женой. Живем душа в душу", - успокоил он поклонников. По словам Агутина, у Элины Чаги тоже своя личная жизнь.
Музыкант отметил, что работает с новыми симпатичными девушками, поэтому всегда можно сочинить разные слухи.
Вот они Агутин и Варум, вместе. В июле на 50-летнии певца.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес