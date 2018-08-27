Поклонники не узнали певицу Пелагею на недавней фотографии

Поклонники известной российской певицы Пелагеи подозревают артистку в злоупотреблении "уколами красоты". Многие пользователи соцсети Instagram не узнали знаменитость на одной из последних фотографий.

На снимке певица запечатлена вместе со своей коллегой Натальей Подольской. Фолловеры заметили, что Пелагея очень сильно изменилась. Некоторые заявили, что у знаменитости разгладилось лицо, немного сузились глаза и увеличились губы. Подписчики полагают, что женщина в последнее время слишком часто посещает кабинет косметолога, передает портал teleprogramma.pro.

Нашлись, однако, и "защитники", которые считают, что Пелагея просто подобрала не слишком удачный ракурс и переборщила с фильтрами.