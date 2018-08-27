Почему звезду «Реальных пацанов» Марину Федункив назвали «падшая женщина»?
27 августа 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив решила растянуться у эскалатора. Федункив так и сделала - улеглась у эскалатора, а не у трапа самолета. Актриса, плучившая популярность, исполнив роль матери Коляна в сериале «Рекальные пацаны», присоединилась к флешмобу «Падающие звезды».
Эстафету Марина приняла от Артура Пирожкова - актера Александра Реввы. В сети пошутили, оставив комментарий под фото лежащей актрисы: «Падшая женщина?!», - сообщает ura.ru.
Вообще подписчикам понравилась идея Марины принять участие во флешмобе. «Красотка! Даже в такой позе!», «Вот, не скучно же жить…когда ЕСТЬ чувство юмора))))!!!!!!», «Марина это не дорожка была, а эскалатор. ну блиииин…», - пишут в комментрариях.
Флешмоб «Падающие звезды» запустил диджей Смэш (Андрей Ширман). Он первым «упал» первый у трапа самолета и снял это на камеру. Флешмоб подхватили знаменитости, в том числе телеведущий Андрей Малахов, фигуристка Татьяна Навка, модель Виктория Лопырева.
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