Почему звезду «Реальных пацанов» Марину Федункив назвали «падшая женщина»?

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив решила растянуться у эскалатора. Федункив так и сделала - улеглась у эскалатора, а не у трапа самолета. Актриса, плучившая популярность, исполнив роль матери Коляна в сериале «Рекальные пацаны», присоединилась к флешмобу «Падающие звезды». Фото, на котором запечатлено "падение" Андрея Малахова в студии, взорвало сеть



Эстафету Марина приняла от Артура Пирожкова - актера Александра Реввы. В сети пошутили, оставив комментарий под фото лежащей актрисы: «Падшая женщина?!», - сообщает ura.ru.

Вообще подписчикам понравилась идея Марины принять участие во флешмобе. «Красотка! Даже в такой позе!», «Вот, не скучно же жить…когда ЕСТЬ чувство юмора))))!!!!!!», «Марина это не дорожка была, а эскалатор. ну блиииин…», - пишут в комментрариях.

Флешмоб «Падающие звезды» запустил диджей Смэш (Андрей Ширман). Он первым «упал» первый у трапа самолета и снял это на камеру. Флешмоб подхватили знаменитости, в том числе телеведущий Андрей Малахов, фигуристка Татьяна Навка, модель Виктория Лопырева.