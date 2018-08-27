Медики в Уфе рассказали, что у Ротару обнаружены очаги старых инсультов

Медики в больнице в Уфе, в которую 26 августа была экстренного госпитализирована знаменитая певица София Ротару, рассказали о ее самочувствии. Поклонников Ротару в минувшее воскресенье встревожили новости о том, что 71-летней Ротару стало плохо, и ее прямо с корпоратива доставили в республиканскую больницу скорой медицинской помощи, - сообщает kp.ru. Концертный директор Софии Ротару опроверг информацию о ее госпитализации в Уфе

Источник издания в больнице рассказал, что у Софии Михайловны была потеря памяти, высокое давление.

С такими признаками у человека может быть острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).

Уфимские медики провели тщательное обследование певицы. Ротару сделали компьютерную томографию перфузии, чтобы оценить кровоток в головном мозге на уровне мельчайших сосудов. Очагов инсульта не обнаружили и поставили диагноз - "транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта).

Ротару поступила в больницу вчера в начале десятого часа вечера. Сегодня утром еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов. Во время беседы с врачом выяснилось, что певица не правильно принимала некоторые свои лекарства, а препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.

Ротару назначено лечение. Она находится еще в реанимации, рядом - ее сестра.