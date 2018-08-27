Медики в Уфе рассказали, что у Ротару обнаружены очаги старых инсультов
27 августа 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Медики в больнице в Уфе, в которую 26 августа была экстренного госпитализирована знаменитая певица София Ротару, рассказали о ее самочувствии. Поклонников Ротару в минувшее воскресенье встревожили новости о том, что 71-летней Ротару стало плохо, и ее прямо с корпоратива доставили в республиканскую больницу скорой медицинской помощи, - сообщает kp.ru.
Источник издания в больнице рассказал, что у Софии Михайловны была потеря памяти, высокое давление.
С такими признаками у человека может быть острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).
Уфимские медики провели тщательное обследование певицы. Ротару сделали компьютерную томографию перфузии, чтобы оценить кровоток в головном мозге на уровне мельчайших сосудов. Очагов инсульта не обнаружили и поставили диагноз - "транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта).
Ротару поступила в больницу вчера в начале десятого часа вечера. Сегодня утром еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов. Во время беседы с врачом выяснилось, что певица не правильно принимала некоторые свои лекарства, а препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.
Ротару назначено лечение. Она находится еще в реанимации, рядом - ее сестра.
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