Экстремально похудевшая Анджелина Джоли вновь напугала фанатов

Голливудская актриса, мать шестерых детей Анджелина Джоли вновь напугала своих поклонников. Согласно последней информации, знаменитость вновь экстремально похудела и стала выглядеть нездоровой.

Папарацци удалось заснять актрису во время одной из прогулок. На снимках Анджелина выглядит чрезмерно худой, бледной и изможденной, передает teleprogramma.pro. Многие отметили, что лицо Джоли осунулось, а на руках стали отчетливо видны вены. Кроме того, из-за изменений во внешности звезда стала выглядеть значительно старше своих лет.

Отметим, что в последнее время актриса не может выйти из состояния стресса. Дело в том, Джоли и ее бывший муж Брэд Питт пытаются определить степень опеки над детьми. Между ними постоянно возникают все новые и новые конфликты.