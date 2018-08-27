Экстремально похудевшая Анджелина Джоли вновь напугала фанатов
27 августа 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудская актриса, мать шестерых детей Анджелина Джоли вновь напугала своих поклонников. Согласно последней информации, знаменитость вновь экстремально похудела и стала выглядеть нездоровой.
Папарацци удалось заснять актрису во время одной из прогулок. На снимках Анджелина выглядит чрезмерно худой, бледной и изможденной, передает teleprogramma.pro. Многие отметили, что лицо Джоли осунулось, а на руках стали отчетливо видны вены. Кроме того, из-за изменений во внешности звезда стала выглядеть значительно старше своих лет.
Отметим, что в последнее время актриса не может выйти из состояния стресса. Дело в том, Джоли и ее бывший муж Брэд Питт пытаются определить степень опеки над детьми. Между ними постоянно возникают все новые и новые конфликты.
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