Кристина Орбакайте показала подросшую за лето дочку

Певица Кристина Орбакайте вместе со своей семьей вернулась в Москву после насыщенного лета. За лето они успели отдохнуть на Средиземном море, во Вьетнаме, в Америке и в Прибалтике.

За лето дочка Кристины Орбакайте, шестилетняя Клавдия Земцова, заметно вытянулась и даже как-то повзрослела. По крайней мере, на фотографии, которую Кристина Орбакайте опубликовала сегодня в своем инстаграме, Клавдия выглядит старше своих шести лет.

Поклонники восхитились красотой девочки. Пока что шестилетняя Клавдия мечтает стать балериной, но подписчики практически в один голос прочат девочке модельное будущее. Хотя не исключено и то, что она пойдет по стопам своей великой бабушки – Аллы Пугачевой и тоже станет певицей.