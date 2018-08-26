Кристина Орбакайте показала подросшую за лето дочку
26 августа 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Кристина Орбакайте вместе со своей семьей вернулась в Москву после насыщенного лета. За лето они успели отдохнуть на Средиземном море, во Вьетнаме, в Америке и в Прибалтике.
За лето дочка Кристины Орбакайте, шестилетняя Клавдия Земцова, заметно вытянулась и даже как-то повзрослела. По крайней мере, на фотографии, которую Кристина Орбакайте опубликовала сегодня в своем инстаграме, Клавдия выглядит старше своих шести лет.
Поклонники восхитились красотой девочки. Пока что шестилетняя Клавдия мечтает стать балериной, но подписчики практически в один голос прочат девочке модельное будущее. Хотя не исключено и то, что она пойдет по стопам своей великой бабушки – Аллы Пугачевой и тоже станет певицей.
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