Жена Дмитрия Диброва станет бабушкой в 29 лет

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила, что большая семья Дибровых ждет прибавления. Нет, двадцатидевятилетняя Полина не ждет четвертого ребенка – скоро она станет бабушкой.

Дочь Дмитрия Диброва от второго брака скоро станет мамой. Лада замужем за французом и живет в Париже. Ребенок должен появиться на свет в январе.

Полина Диброва, четвертая жена телезвезды, узнала об этом на отдыхе в Монако. У них с Дмитрием трое общих детей – Александр, Федор и Илья. Полина младше мужа почти на тридцать лет, и бабушкой станет в 29. Она с юмором реагирует на такую новость: «Взрослый муж – флакон сюрпризов!», - шутит Полина.

«У меня появилась перспектива… Стану бабушкой в январе. Как считаете, справлюсь с ролью? Мне кажется, ничего такая бабуля!», - сообщила Полина своим подписчикам в инстаграме, подписав кокетливый снимок в красивой юбке.