Жена Дмитрия Диброва станет бабушкой в 29 лет
26 августа 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила, что большая семья Дибровых ждет прибавления. Нет, двадцатидевятилетняя Полина не ждет четвертого ребенка – скоро она станет бабушкой.
Дочь Дмитрия Диброва от второго брака скоро станет мамой. Лада замужем за французом и живет в Париже. Ребенок должен появиться на свет в январе.
Полина Диброва, четвертая жена телезвезды, узнала об этом на отдыхе в Монако. У них с Дмитрием трое общих детей – Александр, Федор и Илья. Полина младше мужа почти на тридцать лет, и бабушкой станет в 29. Она с юмором реагирует на такую новость: «Взрослый муж – флакон сюрпризов!», - шутит Полина.
«У меня появилась перспектива… Стану бабушкой в январе. Как считаете, справлюсь с ролью? Мне кажется, ничего такая бабуля!», - сообщила Полина своим подписчикам в инстаграме, подписав кокетливый снимок в красивой юбке.
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