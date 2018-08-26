Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
26 августа 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова одной из первых поздравила свою подругу Земфиру Рамазанову с днем рождения. К поздравлениям присоединились десятки тысяч поклонников Земфиры.
Поздравление Ренаты Литвиновой с 42-м днем рождения ее подруги – рок-звезды Земфиры, было кратким, но от этого не менее трогательным. Рената разместила в своем инстаграме фотографию с концертного выступления Земфиры и подписала снимок: «Самая единственная Земфира, с днем рождения! Пожалуйста, будь вечной!».
Поклонники присоединились к поздравлениям, выразив свою любовь к певице и пожелав ей счастья и в жизни, и в творчестве, и в одиночестве, и на концертах.
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