Виторган о Собчак: «С каждым днём она чаще улыбается»

Известный российский актер Максим Виторган и скандальная телеведущая Ксения Собчак уже на протяжении пяти лет счастливы в браке. Изначально брак этих людей казался невозможным, но сейчас Максим и Ксения производят впечатление идеальной пары.

В интервью «СтарХиту» Максим Виторган рассказал о своей счастливой семейной жизни с Собчак. По его словам, их отношения вышли на новый уровень, что пара даже начала читать мысли друг друга.

Для обоих супругов 2018 год был полон событиями: Ксюша вела политическую деятельность, Максим играл в театре. Несмотря на бурную активную жизнь, пара успевает вместе проводить отпуск и воспитывать сына Платона. При этом Виторган отметил, что старше становится сын, тем сильнее меняется его супруга. «С каждым днем она улыбается чаще, становится спокойнее, уравновешеннее, гармоничнее», - заметил Максим.