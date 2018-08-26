Совсем недавно в Сети поползли слухи о том, что союз Анжелики Варум и Леонида Агутина распался. Тогда певица на страницах своей социальной сети опубликовала очень проникновенное стихотворение о чудовищной боли расставания с любимым.

«Забираю своё, ухожу-уходя...

Уношу всё с собой, ничего не оставлю!

Ни любви, ни стихов, ни души наготы», - эти строки вызвали бурю негодования у подписчиков.

Они вспомнили все слухи, все измены, все ссоры Агутину, уверяя, что брак держался только на любви и всепрощении Варум. Теперь источники заявили, что певец уже даже не скрывает своих отношений с молодой подопечной из шоу "Голос". По информации инсайдеров, избранницей Леонида Агутина стала 25-летняя Элина Чага. Те же источники сообщили, певец не только «продвигает» подопечную, но и снимает ей квартиру в центре Москвы.

Говорят, что увидев девушку на съемках шоу, Агутин сразу «узрел» в эффектной брюнетке большой творческий потенциал и взял под свою опеку, пишет журнал «7 дней». К тому же новая песня в дуэте с Андреем Гризли и съемки клипа на композицию – все делается не без помощи Леонида.

Издание напоминает, что на праздновании юбилея Леонида Агутина Эвелина Чага также была среди гостей и «пела дифирамбы» имениннику.

Кстати, среди пользоватлей есть и те, кто считает, что история с расставанием Агутина И Варум - рекламный ход и наставник шоу "Голос" использует его для продвижения своей подопечной. Кажется, люди просто престали верить артистам.