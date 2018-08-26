"Она не узнавала людей", Софию Ротару госпитализировали в тяжелом состоянии

71-летняя Народная артистка почувствовала себя плохо прямо во время выступления на корпоративе в Уфе. Как сообщают местные СМИ София Михайловна успела допеть все свои хиты, однако сразу после концерта почувствовала недомогание и сильное головокружение. Певицу срочно доставили в одну из городских больниц и вызвали туда лучших врачей республики.

«Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи. Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей», – приводит слова источника в больнице «СтарХит».

Сейчас уже опасность миновала и состояние Софии Михайловны удалось стабилизировалось. Однако Ротару пока останется в стационаре, где ее еще несколько дней будут наблюдать врачи. «Сейчас память уже вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо», – уточнили медики.

Пользователи сети бурно переживают случившееся с любимой «Хуторянкой», пытаются поддержать любимою артистку, желают ей здоровья и скорейшего выздоровления. Но есть и те, кто в несчастье находит повод для критики.

«Уже пора на покой отдыхать и не думать как бы больше заработать, в гробу деньги ещё никому не пригодились всех денег не заработаешь», «Дурно говорит о России и едет деньги зарабатывать, и не стыдно ей!», «Там дети, внуки, се с запросами, амбициями. На них и работает баба Соня. Жаль ее!», - написали пользователи в комментариях.