"Опустили культуру до уровня Шнура" или зачем эксцентричный Лоза троллит коллег

Эксцентричный Юрий Лоза уже дано известен не своими хитами, а жесткими высказываниями о коллегах по цеху. Во-первых, он обычно комментирует не абы кого, а самых-самых. А во-вторых, его критика пусть и очень субъективная, но очень емкая, едкая и обидная. В общем, масс-медиа как раз и любит певца за «правду матку» и любовь к скандалам.

А что касается музыки, то певец уверен, что хорошая музыка в стране никому не нужна, не только телевизионному начальству, которое крутит по федеральным каналам одних бездарностей, но и самому народу, которого превратили в тупых потребителей.

«У нас же народ ничего кроме заголовков в Интернете не читает. Например, вот вам заголовок: «Киркоров вчера в казино проигрался до нитки», но это же вовсе не будет означать, что Киркоров остался без штанов. Потому что в самой заметке будет написано, что Киркоров проиграл все деньги, которые вчера имел при себе, — все 22 рубля. Понимаете разницу?», - сетует музыкант.

И писать хорошую музыку в такой ситуации бессмысленно, уверен Лоза. Все равно никто услышит. «У меня альбом новый лежит, так я не могу его никуда поставить. Песня про Новый год, написанная 15 лет назад, не попала ни в одну из новогодних передач. Меня проще не замечать. Кому нужен тут Лоза со своими хорошими песнями? Чтобы начали сравнивать с тем, что на ТВ у нас крутится?», - заявил музыкант «Собеседнику».

Лоза уверен, что во всем виновата система и медиасфера, которой она управляет. Федеральные каналы насаждают пошлость и безвкусицу, талант никому не нужен. Культура в стране не нужна, важно, сформировать общество потребителей. С чем как раз и успешно справляются масс-медиа.

«У нас же система какая — наплоди бездарностей, и на их фоне твоя серость покажется талантом. С Первого канала поубирали всех креативных людей. Со времени убийства Влада Листьева никто не может ничего создать — и нормально. Как сделать так, чтобы ты не думал, а только ходил в магазин, покупал и потреблял? Да опустить твою культуру до уровня Шнура, и все. А те, кто это делает, считают себя золотым миллиардом и считают, что будут всегда отделены от основной массы. Они не собираются смешиваться с этой массой. Никто из них не ходит по тем же улицами и в те же магазины — у них свои магазины, свои улицы и свои пляжи. У них своя жизнь там, за забором, куда пускают, может, только прислугу», - охарактеризовал положение в стране Юрий Лоза в свойственной ему манере.