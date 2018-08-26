Фотография телеведущего Андрея Малахова, "упавшего" с лестницы в студии, вызвала в сети бурный резонанс. Согласно последней информации, вышеуказанный снимок набрал уже более 28 тысяч лайков.

На фото можно увидеть, что Малахов лежит на полу у лестницы в студии, а вокруг него разлетелись бумаги. Отметим, что данный кадр стал частью флешмоба, который проходит под хештегом #fallingstars2018 ("падающие звезды"). Телеведущий передал данную эстафету Ксении Собчак, Тине Канделаки и даже маленькой дочке Филиппа Киркорова Алле-Виктории.

Инициатором этого флешмоба стал DJ Smash. Он первым опубликовал фотографию, на которой он запечатлен лежащим у трапа самолета.