"Кризис в семье позади, планируем венчаться", Муцениеце о браке с Прилучным

Поклонники одной из самых красивых актерских пар Павла Прилучного и Агаты Муцениеце с особым вниманием следили за ситуацией в отношениях пары. В начале лета актриса призналась, что их «брак пришлось поставить на паузу». Однако кризис миновал, и семья строит грандиозные планы на будущее.

Для начала, отмечая семилетнюю годовщину совместной жизни, пара сделала себе одинаковые татуировки - на безымянных пальчиках Агаты и Павла теперь красуются обручальные кольца, которые невозможно снять. «Мы давно с Пашей об этом думали. Это красиво, стильно, модно. И вообще, это такой символ! Ты никогда не сможешь снять это кольцо», - рассказала актриса «Собеседнику».

О сложностях в семейных отношениях пара предпочитает не рассказывать, обходятся общими совами. Говорят, что все разногласия удалось преодолеть, просто поговорив по душам друг с другом. «Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать. Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает. Самое главное в этот момент – сесть и поговорить друг с другом начистоту», - дала рецепт семейного счастья Муцениеце.

Сейчас же пара переехала из загородного дома в квартире, доделывает затянувшийся ремонт и собирается скрепит свои отношения еще и церковным обрядом. «Мы планируем повенчаться когда-нибудь, но пока просто не успеваем этого сделать», - призналась жена Прилучного.