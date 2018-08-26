Любовь Успенская ответила подписчикам, обвиняющим ее в злоупотреблении пластикой
26 августа 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица Любовь Успенская на днях ответила подписчикам, которые обвиняют ее в злоупотреблении пластикой. Многие не верят, что в 64 года можно прекрасно выглядеть без хирургического вмешательства.
Артистка в свою очередь утверждает, что не прибегает к услугам пластических хирургов. Любовь подчеркнула, что в современном мире существует огромное количество процедур, при помощи которых можно очень долго оставаться молодой, не делая операции, передает "7 Дней".
Многих, однако, ее слова не убедили. "Критики" убеждены, что Успенская или совершает постоянные манипуляции со своей внешностью, или умело пользуется фотошопом.
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