"У тебя язык без костей", Пугачева на видео посоветовала Вайкуле помалкивать
26 августа 2018, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – две давние подруги частенько радуют своих поклонников совместными забавными видеороликами. Подписчики всегда с нетерпением ждут очередного сюжета рубрики #дамысдюн, чтобы увидеть своих кумиров. В последнем ролике Алла Борисовна посоветовала латвийской певице держать язык за зубами, намекая на ее недавнее высказывание о Крыме.
Поклонники оценили и юмор певиц, и поддержку, которую оказала Лайме Примадонна. «Видео очень позитивное. Хотя, ясное дело, каждый услышал, что хотел», «Молодцы! Вот она, настоящая подруга. Напряжение сняли враз!». «Пугачева мудрая. А Лайма давно уже живет в свободной стране и забыла, как бывает по-другому», - написали фолловеры в комментариях.
Но были и те, кто остался недоволен роликом и продолжал требовать от Вайкуле «настоящих» извинений за громкое заявление по Крыму, а не шуточных роликов.
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