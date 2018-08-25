Удивительная история произошла в Крыму с российской певицей Анитой Цой. А в результате – Филипп Киркоров, в это время тоже оказавшийся в Крыму, стал «папой» для юной нильской крокодилицы.

История началась с того, что Аните Цой в Ялте подарили крокодильчика-девочку. Умилившись зубастым созданием, Анита захотела было увезти «домашнего питомца» к себе домой в Москву, но вовремя узнала, что нильские аллигаторы вырастают до десяти метров, а иногда и больше. Поразмыслив, Анита Цой решила оставить питомца в крымском крокодилярии, оформив официальное опекунство.

В эти же дни в Ялте давал концерт Филипп Киркоров. И Анита пригласила Филиппа Бедросовича стать «папой» для маленькой (пока еще) крокодилицы, потому что «ребенку нужен отец». А Филипп взял и согласился стать вторым опекуном рептилии. Крокодилица получила официальное имя – Анита Филипповна.

«Пожалуй, это самый необычный подарок, который мне когда-либо делали. Я, конечно, люблю животных, но не до такой степени, чтобы держать дома огромного нильского крокодила. Я взяла над маленькой Анитой шефство, буду помогать всем необходимым», - рассказала Анита Цой.

Филипп Бедросович, в свою очередь, пообещал привезти в крокодиляриум своих детей, чтобы познакомить их с новой «сестренкой», сообщает «7 Дней».