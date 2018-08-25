Дочка Ивана Урганта переехала жить и учиться в Нью-Йорк

Известный телеведущий Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе прилетел в Нью-Йорк, чтобы облегчить адаптацию к США Эрике Кикнадзе. Девушка собирается продолжить свое образование в Америке.

После того, как Эрика Кикнадзе отпраздновала свое совершеннолетие, она заявила о своем переезде в Нью-Йорк. «Начинается новая глава. Хотелось бы вам, чтобы я вела блог про мой переезд, учебу и жизнь в Нью-Йорке?», - поинтересовалась девушка у своих подписчиков.

Самому Ивану Урганту периодически приходится опровергать слухи о своей эмиграции из России. «Я остаюсь гражданином России. Очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!», - цитирует Урганта «7 Дней».