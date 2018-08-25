Венсан Кассель сыграл свадьбу с 21-летней избранницей

Французский актер Венсан Кассель, проходив пять лет в холостяках после развода с Моникой Белуччи, снова связал себя узами брака. Его избранницей стала 21-летняя модель Тина Кануки.

Место проведения свадебного торжества молодожены держали в секрете, чтобы избежать папарацци. Так что информация о переменах в личной жизни одного из самых завидных холостяков Франции стала известна из первых уст – он сам сообщил о состоявшемся бракосочетании. Невеста пошла к алтарю в шикарном платье известного дизайнера, да и жених не подкачал, выступив в белом костюме.

Около двух месяцев назад пара объявила о помолвке, но никто не думал, что влюбленные, разница в возрасте которых составляет тридцать лет, поженятся так скоро, сообщает «7 Дней».