"Звезда в шоке": Сергей Зверев закатил скандал в аэропорту
25 августа 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Известного стилиста Сергея Зверева заставили пройти фейсконтроль в аэропорту Иркутска. Звезда утверждает, что скандал разгорелся при досмотре, когда «запиликала» рамка металлодетектора.
По словам Зверева, сработали крестик на шее и молния на брюках. Когда он попытался это объяснить, ему в грубой форме приказали снять все аксессуары из металла и действовать в соответствии с указаниями сотрудников аэропорта.
«Я что, похож на террориста? Остановить трезвого адекватного меня у фейсконтроля, это как? Он не видит, кто перед ним стоит?» — выразила звезда свое недовольство на странице в Facebook.
Работники воздушной гавани сообщили, что для них на первом месте стоит безопасность, поэтому досмотр обязаны проходить все, вне зависимости от статуса. Работники действовали согласно инструкции.
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