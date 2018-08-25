"Звезда в шоке": Сергей Зверев закатил скандал в аэропорту

Известного стилиста Сергея Зверева заставили пройти фейсконтроль в аэропорту Иркутска. Звезда утверждает, что скандал разгорелся при досмотре, когда «запиликала» рамка металлодетектора. Филипп Киркоров не пустил своих детей в школу

По словам Зверева, сработали крестик на шее и молния на брюках. Когда он попытался это объяснить, ему в грубой форме приказали снять все аксессуары из металла и действовать в соответствии с указаниями сотрудников аэропорта.

«Я что, похож на террориста? Остановить трезвого адекватного меня у фейсконтроля, это как? Он не видит, кто перед ним стоит?» — выразила звезда свое недовольство на странице в Facebook.

Работники воздушной гавани сообщили, что для них на первом месте стоит безопасность, поэтому досмотр обязаны проходить все, вне зависимости от статуса. Работники действовали согласно инструкции.