Видео: Pink прервала концерт, чтобы утешить сироту
25 августа 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Pink прервала свой концерт, состоявшийся в одном из городов Австралии, из-за 14-летней девочки. Поклонница написала звезде трогательную записку, которая тронула сердце исполнительницы.
В записке фанатка знаменитой певицы сообщала, что не далее, как месяц назад, потеряла маму. На концерт она пришла со своей тетей. Кроме того, в послании она попросила Pink обнять ее.
Американская звезда не осталась равнодушной к просьбе сироты. Спустившись в зал, Pink обняла девочку, оставила свой автограф и сделала совместное фото.
Watch the moment @Pink spotted a sign in the crowd from a 14-year-old girl asking for a hug following her mum's passinghttps://t.co/8wmDhQAUAA pic.twitter.com/F8EJsrnRo1— ABC Brisbane (@abcbrisbane) 23 августа 2018 г.
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