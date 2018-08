Видео: Pink прервала концерт, чтобы утешить сироту‍

Певица Pink прервала свой концерт, состоявшийся в одном из городов Австралии, из-за 14-летней девочки. Поклонница написала звезде трогательную записку, которая тронула сердце исполнительницы.

В записке фанатка знаменитой певицы сообщала, что не далее, как месяц назад, потеряла маму. На концерт она пришла со своей тетей. Кроме того, в послании она попросила Pink обнять ее.

Американская звезда не осталась равнодушной к просьбе сироты. Спустившись в зал, Pink обняла девочку, оставила свой автограф и сделала совместное фото.

Watch the moment @Pink spotted a sign in the crowd from a 14-year-old girl asking for a hug following her mum's passinghttps://t.co/8wmDhQAUAA pic.twitter.com/F8EJsrnRo1