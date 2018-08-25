Отец Цоя считает блефом историю с продажей паспорта сына

История с продажей советского паспорта и некоторых других личных вещей Виктора Цоя – блеф, этот человек просто решил заработать денег, заявил сегодня отец легендарного рок-музыканта Роберт Цой. Паспорт и записную книжку Виктора Цоя продают в Сети за 3,5 миллиона рублей

Ранее в сети появилось объявление о продаже паспорта и некоторых других личных вещей музыканта Виктора Цоя. Затем объявление было закрыто, однако стало известно, что опубликовавший его человек связался с аукционным домом, чтобы выставить названные предметы на торги. Начальная цена паспорта на аукционе составит 2,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что вся эта история с паспортом – чистый блеф. Так много лет его не было, и вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать. Такое мое мнение», - отозвался на эти новости отец рок-легенды Роберт Цой.