Отец Цоя считает блефом историю с продажей паспорта сына
25 августа 2018, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
История с продажей советского паспорта и некоторых других личных вещей Виктора Цоя – блеф, этот человек просто решил заработать денег, заявил сегодня отец легендарного рок-музыканта Роберт Цой.
Ранее в сети появилось объявление о продаже паспорта и некоторых других личных вещей музыканта Виктора Цоя. Затем объявление было закрыто, однако стало известно, что опубликовавший его человек связался с аукционным домом, чтобы выставить названные предметы на торги. Начальная цена паспорта на аукционе составит 2,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что вся эта история с паспортом – чистый блеф. Так много лет его не было, и вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать. Такое мое мнение», - отозвался на эти новости отец рок-легенды Роберт Цой.
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