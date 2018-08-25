Паспорт и записную книжку Виктора Цоя продают в Сети за 3,5 миллиона рублей

Неожиданное объявление появилось в Сети. Петербуржец предлагал купить паспорт Виктора Цоя. Взволнованные поклонники легендарной группы «Кино» стали звонить продавцу и тот подтвердил, что у него действительно есть документ, принадлежавший кумиру.

Вскоре столь интересным артефактом заинтересовались покупатели, и чуть позже объявление исчезло. Нынешний владелец паспорта Цоя – Дмитрий рассказал, что в его квартире еще в 1985 году собирались музыканты, выпивали. Пели песни. Читали стихи. Молодые люди после вечеринок нередко забывали свои вещи. Среди них был и Виктор Цой.

Дмитрий утверждает, что впервые обнаружил документы еще в 1992 году, но никакой ценности в находке не увидел. И только спустя 25 лет во время генеральной уборки он вновь наткнулся на них. За решеткой холодильника все это время пылились не только паспорт звезды, но и личная записная книжка Виктора Робертовича с номерами телефонов тех лет Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, и других музыкантов ленинградского рока-клуба, а также рукопись с записями песен группы «Кино», сообщает Life.ru.

Объявить о продаже артефакта его заставили материальные трудности, с рождением третьего ребенка семье понадобилась квартира побольше. Есть и вторая версия появления паспорта известного музыканта у петербуржца Дмитрия. Биографу Виктора Цоя он рассказал, что встречался с певцом, когда приходил вместе с младшим братом заниматься музыкой у приятеля Виктора Робертовича. В квартире своего учителя мужчина и нашел тот самый паспорт и, надо полагать, взял его. Имя учителя Дмитрий отказался называть.

В любом случае, история темная, однако, паспорт скорее всего настоящий. Директор «Литфонда», где сейчас находятся на проверке все документы, Сергей Бурмистров заявил, что почерк Цоя похож, подлинность паспорта также не вызывает сомнения.









Аукционный дом «Литфонд» анонсировал на 26 сентября 2018 года продажу паспорта Виктора Цоя, а также его записную книжку с телефонами друзей и рукописи с текстами двух песен, среди которых и ранняя версия «Перемен», и одна до сих пор неизвестна композиция.

Стартовая цена паспорта музыканта на торгах — 2,5 миллиона рублей, записной книжки — 500 тысяч рублей. Рукописи с текстами песен — ранняя версия текста «Перемен» и одна до сих пор не известная композиция — оценены в 250 тысяч рублей каждая, пишет «Медуза».