Оксана Акиньшина отдыхает с мужем, о разводе с которым объявила лично

Актриса Оксана Акиньшина отдыхает в Греции с детьми и мужем продюсером Арчилом Геловани, о разводе с которым объявила лично насколько дней назад. Акиньшина опубликовала фото, судя по которому, счастливое семейство весело проводит время. На руках Оксана держит дочь Эмми, и они с мужем держат за плечо сына Константина. "Любит страдать по моральным уродцам", блогер о разводе Акиньшиной

Перед поездкой на Средиземное море Акиньшина опубликовала сообщение о разводе с Геловани, подчеркнув, что хочет предупредить слухи. Что заставило актрису бросаться словами о расставании с мужем - пока вопрос. Пара Геловани-Акиньшина состоит в браке шесть лет. Еще у Оксаны есть сын Филипп от первого брака с Дмитрием Литвиновым.

Поклонники давно заметили разлад в семье продюсера и актрисы. А недавно Оксана опубликовала фотографию со своим бывшим возлюбленным Сергеем Шнуровым, который официально развелся с Матильдой.

Акиньшина рассказала о разводе с мужем, не дожидаясь слухов в "грязных газетах".