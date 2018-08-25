Оксана Акиньшина отдыхает с мужем, о разводе с которым объявила лично
25 августа 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Оксана Акиньшина отдыхает в Греции с детьми и мужем продюсером Арчилом Геловани, о разводе с которым объявила лично насколько дней назад. Акиньшина опубликовала фото, судя по которому, счастливое семейство весело проводит время. На руках Оксана держит дочь Эмми, и они с мужем держат за плечо сына Константина.
Перед поездкой на Средиземное море Акиньшина опубликовала сообщение о разводе с Геловани, подчеркнув, что хочет предупредить слухи. Что заставило актрису бросаться словами о расставании с мужем - пока вопрос. Пара Геловани-Акиньшина состоит в браке шесть лет. Еще у Оксаны есть сын Филипп от первого брака с Дмитрием Литвиновым.
Поклонники давно заметили разлад в семье продюсера и актрисы. А недавно Оксана опубликовала фотографию со своим бывшим возлюбленным Сергеем Шнуровым, который официально развелся с Матильдой.
Акиньшина рассказала о разводе с мужем, не дожидаясь слухов в "грязных газетах".
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