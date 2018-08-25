"Я разрываюсь между зрителями и олигархами", Киркоров бедности не боится

Филипп Киркоров ни на свои развлечения, ни на дорогую одежду денег никогда не жалел. Как рассказал сам исполнитель, никакого кризиса он не почувствовал, публика по-прежнему рвется на его концерты, а от предложений выступать на частных вечеринках отбоя нет, так что олигархи не дадут обеднеть королю поп-сцены.

«Олигархи меня часто зовут к себе на праздники. А знаете, в чем секрет? Хиты надо записывать, тогда никакие кризисы не помешают. Слава Богу, помимо заказных концертов, у меня есть и туры. Поэтому я разрываюсь между зрителями и олигархами. В каждом выступлении есть своя прелесть. Во время выступлений у олигархов она своя. Там маленький круг людей, другая энергетика, другой репертуар», - признался певец.

Филипп считает, что сейчас время для веселых песен и забойных хитов. Его последние композиции словно свежий глоток воздуха возродили молодость и наполнили энергией. И несмотря на огромное количество критики в свой адрес, певец считает выход на молодежную аудиторию своим успехом.

«Цвет настроения синий», «Ибица» – это мое воскресение, обновление самого себя. Я выпрыгнул из вагона, который уносит звезд далеко и высоко, и опять пересел в молодежный трамвайчик. И чувствую себя в нем очень хорошо. Я знаю секрет молодости. Но открывать его не буду. Потому что конкуренты не спят. Пусть буду один такой вечно молодой», - похвалился исполнитель «Собеседнику».