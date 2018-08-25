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Собчак смело опубликовала фото с книгой на нижней части тела

25 августа 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак смело опубликовала фото с книгой на нижней части тела
фото: globallookpress.com

Ксения Собчак заинтриговала, опубликовав в сети смелое фото. Телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ снялась во время отдыха лежа на спине обнаженной, прикрыв часть тела ниже живота книгой. Ксения задала поинтересовалась у подписчиков, какие книги они читают во время отпусков этим летом. 

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В комментариях сравнили Собчак с балериной Анастасией Волочковой. Артистка выкладывает довольно откровенные фото, но до такого пока не додумалась. "Если Волочкова не курит,то теперь закурит!))", - считают подписчики Ксении.

По поводу чтения ей написали: "Мы читаем "Скромность украшает женщину" и "Публикация голых частей тела-неуважение к подписчикам и позор для мужа и детей"...". "Надо было это фото размещать в качестве агитации перед выборами в президенты )", - советуют Собчак.

Уже несколько месяцев в сети обсуждают вторую беременность теледивы. Кто-то заметил на этом фото у женщины беременный животик: "Животик будто бы беременный... ))". "Наверное снова беременна Ксения".

"Каждый увидел то, что хотел. Кто-то обратил внимание на книгу в центре фото, кто-то прицепился к "ужасному" фону. Это фото - своеобразный психотест))))", - сделала вывод одна из подписчиц на Инстаграм Ксении Собчак.

Видео, как Собчак погружается в "глубокую медиацию" во время занятия йогой, за считанные дни набрало более миллиона "лайков".

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