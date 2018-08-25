Актер из «Интернов» заявил в полицию о пропаже жены и грудного ребенка

Актера Дмитрий Файнштейн обратился в полицию после того, как уже несколько дней не может найти свою жену и грудного ребенка. По словам 45-летнего актера, они с супругой Викторией ранее поссорились, и 21 августа его жена вместе с маленьким сыном вышла на улицу и домой больше не вернулась.

Мама ребенка Файнштейна не отвечает на телефонные звонки, - сообщает woman.ru. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку фактов и поиски якобы пропавшей женщины и малыша.

Актер предполагает, что молодая мама решила уйти из дома, находясь в состоянии послеродовой депрессии.

Дмитрий Файнштейн снимается во многих сериалах, в том числе в «Интернах».