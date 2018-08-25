Филипп Киркоров не пустил своих детей в школу

Совсем скоро 1 сентября, и миллионы первоклашек впервые сядут за школьные парты, но среди них не будет детей Филиппа Киркорова. Певец решил в этом году не отдавать в школу Аллу-Викторию и Мартина. Хотя еще совсем недавно звездный отец мечтал, что его малыши станут самыми красивыми и самыми прилежными учениками.

Мартину недавно исполнилось шесть лет, а Алле-Виктории осенью будет семь. Казалось бы, самое время надеть школьную форму, но король поп-эстрады передумал и в последний момент решил перенести долгожданное событие еще на год. «Я решил продлить им детство, поэтому в школу их не поведу! Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Так что линейка у них будет только через год. Рано им петь песню «Куда уходит детство?», - приводит слова Киркорова «Собеседник».

И хотя дети Филиппа еще год не сядут за парты, это не значит, что учиться они ничему не будут. Образования детишкам хватает и в домашних условиях. Они занимаются танцами, спортом, учат языки. Несмотря на то, что дети звезды пробуют себя в качестве моделей, а маленький Мартин даже записал с папой песню, Киркоров утверждает, что хочет держать своих наследников «подальше от шоу-бизнеса». Он как и любой другой любящий отец, мечтает, что его дети станут большими профессионалами, но только не на сцене.

«Мне кажется, что детям надо идти другим путем. Пусть живут нормальной жизнью. Не хочу им своей судьбы, потому как она очень непростая. Нужно иметь не нервы, а стальные канаты, чтобы справиться со всем! Зачем им это? Я за них уже отработал все!», - заявил Филипп Киркоров.