Муж Ани Лорак переехал к любовнице

Супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу не только весело проводит время в караоке с Яной Беляевой, но и переехал жить к любовнице. И это несмотря на то, что сама киевская модель всячески отрицала связь с женатым мужчиной.

Мы с Муратом друзья, любовница мужа Ани Лорак прокомментировала свою связь

Еще недавно девушка опровергала тот факт, что ее и Мурата связывают романтическое отношения и уверяла общественность, что они с ним «просто друзья и знают друг друга не один год». Однако, совсем недавно человек, близкий к окружению Лорак сообщил, что после возникший шумихи Налчаджиоглу стал жить вместе с Беляевой. Пара якобы снимает квартиру в престижном районе Киева, пишет «СтарХит».

О том, что сама Ани Лорак поставила крест на отношениях с мужем, как считают поклонники, свидетельствует и тот факт, что сама певица перестала носить обручальное кольцо, хотя об официальном разводе пока никто не сообщал. Комментировать происходящее Ани не собирается, да и представители певицы просят журналистов не задавать ей вопросов о личной жизни.